Стоимость проезда для пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург по строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит порядка 10 тыс. рублей, информирует ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Виталия Савельева.

Как отметил собеседник журналистов, стоимость будет фиксированная, и увеличивать ее не планируется.

«Согласно модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тыс. рублей», — сказал Савельев.

На вопрос журналистов о возможном запуске ВСМ на Дальнем Востоке Савельев добавил, что в перспективе этого нельзя исключать.

Ранее во время церемонии открытия движения по МЦД-3 губернатор Московской области обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать развитие проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали. Андрей Воробьев отметил, что в настоящее время огромное количество грузового железнодорожного транспорта задействовано на тех же путях, где ездят пассажиры. И даже качество поездки сегодня должно быть улучшено.