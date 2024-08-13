Сбер построит еще один элитный отель в Крыму

Сбер планирует построить еще один отель высокого уровня в Крыму, сообщил глава банка Герман Греф на мероприятии, посвященном 10-летию курорта Сбера «Мрия».

Он рассказал, что сейчас ведется проектирование объекта. В планах построить отель на 420 номеров повышенной комфортности.

Также Греф сообщил, что на территории туристического кластера «Мрия» будет полностью перестроена пляжная полоса. Новый отель будет вписан в ландшафт. Он пообещал, что это будет уникальная зона, не имеющая аналогов в мире.

Глава Сбербанка не стал раскрывать, какой объем средств планируется вложить в объект.

Ранее сообщалось, что в крымских гостиницах тестируют роботов-сотрудников.