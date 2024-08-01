В гостиницы Крыма принимают на работу роботов

По словам управляющей сети отелей Крыма Екатерины Мельчинской, в гостиницах полуострова тестируют роботов-сотрудников. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Она уточнила, что цифровизация отелей тестируется и ориентируется на китайский рынок. Так, в Татарстане открылся первый цифровой отель без персонала. На сегодняшний день подобные практики только появляются.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с января по июль этого года посетителями полуострова стали почти 3,3 млн путешественников, что примерно на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года. Так, более 60% туристов приехали в республику через Крымский мост на автобусах и автомобилях, около 30% - железнодорожным сообщением и 10% - через исторические регионы.

Ранее также сообщалось, что в Крыму малым и средним бизнесом создано 170 тыс. рабочих мест.