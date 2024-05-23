«Сбер» повысил суточный лимит для онлайн-переводов до 30 миллионов рублей

«Сбербанк» открыл для своих клиентов возможность увеличить суточный лимит для онлайн-переводов до 30 миллионов рублей на счета в остальных кредитных организациях. Соответствующее заявление сделали представители организации, их слова передает информационное агентство РИА Новости .

Накануне в российском Центробанке заявили о недопустимости установки суточных лимитов для переводов гражданами средств самим себе между банками. В регуляторе рекомендовали в кратчайшие сроки избавиться от подобных ограничений.

Представители «Сбера» объяснили, что в приложении банка по умолчанию стоят суточные лимиты, которые призваны защитить клиентов от действий мошенников. В то же время, клиенты могут самостоятельно, через приложение управлять своими лимитами, повышая их вплоть его до 30 миллионов рублей, добавили в банке.

На сайте организации уточняется, что повысить лимит до указанной суммы можно при помощи биометрии. В случае с СБП, клиенту потребуется провести 30 операций по миллиону рублей. Представители подчеркнули, что такая мера связана с тем, что в СБП наложен лимит на каждую операцию.

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