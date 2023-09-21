Сбор зерновых и зернобобовых культур выходит в Подмосковье на финишную прямую

План по сбору зерновых и зернобобовых культур выполнен в Московкой области уже более чем на восемьдесят процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Отмечается, что в настоящий момент культуры убраны с площади более 150 тысяч гектаров. Валовый сбор составил более 620 тысяч тонн при средней урожайности 40,3 центнера на гектар.

В ведомстве также уточнили, что в числе собранных культур озимые зерновые убраны на площади в 78,5 тысяч гектаров. Валовый сбор составил 345 тысяч тонн, при средней урожайности 43,9 центнера на гектар. Яровые зерновые убраны на площади в 65,9 тысяч гектаров, валовый сбор составил 242, 7 тысяч гектаров.

А зернобобовые культуры убраны на площади 9,6 тысяч гектаров. Валовый сбор составил 33,5 тысяч тонн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что порядка восьми миллионов туристов посетили Подмосковье этим летом.