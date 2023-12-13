Счастливчики определены: выяснилось, кто получит максимальную прибавку к пенсии в 2024 году
Экономист Лебединская рассказала, как изменится размер пенсий в 2024 году
Фото: [freepik.com]
Ежегодно в России происходит индексация пенсий, и 2024-й не станет исключением. Разбираемся, кто получит надбавку, какого она будет размера и как ее получить.
Соответствует инфляции
Как рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, запланированная индексация в 7,5% соответствует прогнозу по инфляции в стране.
«Пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 1631 рубль и составит 23 449 рублей. Фиксированная выплата вырастет с 7567 рублей до 8134 рублей, а стоимость одного пенсионного балла за каждый год трудовой деятельности увеличится со 123,77 рублей до 133,05», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Максимальную прибавку к пенсии, по ее словам, получат жители Чукотки, Ненецкого АО и Камчатского края. На сайте «Госуслуги» можно посмотреть свой размер индексации уже сейчас.
Фото: [freepik.com]
Никаких заявлений
При этом, отметила Лебединская, для получения индексации не нужно подавать никаких заявлений.
«Пенсионерам ничего делать не нужно. Расчет будет произведен автоматически», — пояснила она.
Ранее мы сообщали о том, что пенсионеры получат декабрьские выплаты досрочно.