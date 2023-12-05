Щелковский производитель специй увеличил выработку на одном из участков на 10 процентов

Предприятие «Русская Бакалейная Компания» из городского округа Щелково подвело промежуточные итоги реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что в рамках пилотного проекта на предприятии была выбрана оптимизация процесса производства приправ. Благодаря применению инструментов и систем, которые на предприятии были внедрены с помощью экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области, компании удалось значительно снизить время на осуществление производственных заданий.

Так, благодаря слаженным усилиям команде предприятия при поддержке специалистов РЦК удалось снизить время протекания процесса на 10%, сократить количество запасов на 10% и увеличить выработку на 10%. Впоследствии компания планирует тиражировать полученный опыт на другие производственные участки.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.