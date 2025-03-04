Счетная палата вернула в бюджет рекордные 148,9 млрд руб. в 2024 году

В 2024 году благодаря деятельности Счетной палаты в бюджет различных уровней было возвращено 148,9 млрд руб., из которых 96,9 млрд руб. поступили в федеральный бюджет. Данный показатель в пять раз превосходит результаты 2023 года и является рекордным за 30 лет существования ведомства, сообщили «Ведомости».

Вместе с тем общая сумма нарушений и недостатков, обнаруженных в ходе 4706 проверок за прошедший год, снизилась почти вдвое и составила 1,1 трлн руб.

Отчет СП (объемом 446 страниц) был передан в Государственную думу в преддверии отчета руководства ведомства, запланированного на 20 марта. Этот отчет станет первым для Бориса Ковальчука в качестве председателя СП перед Государственной думой, поскольку он занял эту должность в мае 2024 года.

Подобные достижения объясняются результатами работы ведомства за предшествующие годы и применением новых методик аудита, внедренных в 2024 году.

В качестве примера в отчете СП приводится ситуация, когда неисполнение Ространснадзором обязанностей по привлечению к ответственности нарушителей привело к неуплате штрафов на сумму 11,5 млрд руб.

Кроме того, в 2024 году инспекторами СП было инициировано 66 административных дел, по результатам рассмотрения которых суды наложили штрафы на общую сумму 100,7 млн руб., что значительно превышает сумму штрафов за 2023 год, составившую 4,33 млн руб.

Ранее сообщалось, что система маркировки выявила 100 млн литров «замороженного» спирта в России.