В России с декабря отменяется экспортная пошлина на коксующийся уголь

С 1 декабря в России прекратит свое действие экспортная пошлина на коксующийся уголь. Кроме того, власти продлили мораторий на пошлины для антрацита и энергетического угля до конца текущего года.

Система гибких экспортных пошлин для антрацита, энергетического и коксующегося угля была введена 1 октября 2023 года. Она предусматривает ставки в диапазоне 4–7% при курсе рубля к доллару в пределах 80–95 руб./$; если курс ниже 80 руб./$, пошлины отменяются. Для антрацита и энергетического угля эти пошлины были временно приостановлены на период с 1 мая по 30 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что избранный глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп намерен сразу после своего вступления в должность президента США заняться наведением порядка в ставших неконтролируемыми при своем предшественнике Джо Байдене сферах нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.