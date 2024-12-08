Избранный глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, является прежде всего бизнесменом, а не политиком. Поэтому от него вполне стоит ждать отмены антироссийских санкций в нефтяном экономическом секторе. Такую уверенность, как сообщает РИА Новости, на форуме в Дохе выразил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его мнению, Трамп, скорее всего, после своего вступления в должность отменит все ограничения на нефтедобычу. И сделано это будет не в качестве реверанса в сторону России, а для снижения стоимости топлива на самом американском рынке.

«В целях снижения стоимости топлива на американском рынке, скорее всего, [Трампом] будут отменены все ограничения на добычу, снижены налоги, сняты административные барьеры», — подчеркнул чиновник.

Если это произойдет, то, как добавил Сечин, таким образом Трамп перенаправит инвестиции от иллюзорной альтернативной энергетики, в том числе «зеленой», в реальный сектор.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил обложить товары из Мексики, Канады и КНР пошлинами за наркотрафик в США.