Секрет большой пенсии: сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы копить баллы по максимуму

Мечтаете о достойной пенсии? Приготовьтесь к шоку: для этого придется зарабатывать столько, сколько большинству россиян и не снилось. Чтобы копить максимальные 10 пенсионных баллов в год, необходимо получать около ₽250 тыс. в месяц. Об этом сообщает «РБК».

За год больше десяти баллов набрать нельзя — это потолок. Но чтобы его достичь, месячный доход должен составлять порядка четверти миллиона рублей. Такие деньги платят далеко не везде. По данным исследования, лидирует по зарплатам Сахалинская область: в отрасли добычи нефти и газа средний заработок перевалил за ₽328 тыс. Москва на втором месте — в финансовом секторе платят около ₽310 тыс., а в IT и науке — ₽239 тыс. и ₽191 тыс. соответственно. В Амурской области химики получают в среднем ₽286 тыс.

Но даже если всю жизнь откладывать по десять баллов, итоговая страховая пенсия будет далека от астрономических сумм. Куда больше платят тем, кто получает пенсию за выслугу лет. По данным Социального фонда, на начало 2026 года ее средний размер составил почти ₽907 тыс. Правда, такие выплаты положены только госслужащим, военным, силовикам, космонавтам и летчикам — для каждой категории свои условия.

Вывод прост: для обычного работника, даже с очень высокой зарплатой, потолок пенсии жестко ограничен формулой. Максимальных баллов за год можно достичь только при доходе от четверти миллиона. А чтобы получать пенсию, о которой можно говорить как о «большой», нужно либо попасть в категорию получателей «выслуги», либо копить баллы десятилетиями, имея при этом зарплату, которая сегодня доступна лишь единицам.

