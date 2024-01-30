Сельхозпроизводители Подмосковья обсудили новые технологии производства картофеля и овощей

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с ФГБУ «Центр Агроаналитики» и дирекцией ФНТП провели круглый стол по вопросу развития российской селекции «Достижения, вызовы, возможности сотрудничества».

Отмечается, что круглый стол был проведен в рамках Международной выставки технологий производства и переработки картофеля и овощей «КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ — 2024».

«В рамках круглого стола совместно с представителями научных учреждений, руководители семеноводческих предприятий Московской, Тверской, Ярославской, Вологодской, Костромской областей, обсудили вопросы развития картофелеводства, а также современное состояние и перспективы развития селекции индустриальных сортов», — сообщил зампред Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

По результатам встречи селекционеры и сельхозпроизводители семян картофеля Московской области обсудили вопросы с представителями хозяйств соседних областей о взаимодействии на основе долгосрочных контрактов, в целях выращивания индустриальных сортов картофеля.

Накануне губернатор Андрей Воробьев отметил, что поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца года.