Сельхозпроизводители Подмосковья получили 3,3 млрд рублей в качестве субсидий с начала года

Подмосковные сельхозпроизводители с начала текущего года получили 3,3 миллиарда рублей по восемнадцати субсидиям, что составляет шестьдесят пять процентов от годового плана, сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«Из них (субсидий. — прим. ред.) в полном объеме перечислены средства по семи видам: поддержка молочного животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, поддержка производства овощей открытого и защищенного грунта, развитие мясного животноводства, производство и реализация зерновых культур, <…> развитие сельского туризма», — уточнил Филимонов.

Также субсидии были направлены на поддержку племенного животноводства. На развитие этой отрасли выделено порядка 1,1 миллиарда рублей. Еще около 1,2 миллиарда рублей направлено на стимулирование производства молока. Также субсидии были выделены на приобретение сельхозтехники, производство индейки, уток и гусей и компенсацию процентов по инвесткредитам.

Каждый год господдержку в Подмосковье получают около трехсот сельхозпроизводителей. Всего в этом году им будет выдано свыше пяти миллиардов рублей по тридцати двум видам субсидий.

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