Семь подмосковных ИТ-компаний, получивших грант, создали более тысячи рабочих мест

В Подмосковье семь компаний, которые стали обладателями гранта на зарплату сотрудников и закупку оборудования, создали более тысячи рабочих мест в сфере ИТ, передает Мособлдума.

В прошлом году грант получили четыре компании, которые создали 855 рабочих мест. В первом квартале текущего года грант получили уже три компании, которые создали две сотни рабочих мест.

В регионе в сфере ИТ работает 2,8 тысячи компаний и почти восемь с половиной тысяч ИП. Годовая выручка организаций превышает 137 миллиардов рублей. В реестр верифицированных ИТ-компаний включены 368 организаций.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о росте экономики региона.