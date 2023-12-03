Семейная ферма «Янинъ» открылась в подмосковном Орехово-Зуево

«Год назад на этом месте мы могли видеть пустое поле, а уже сегодня на современной построенной ферме работает 15 человек, которые перерабатывают 1.5 тонны молока в сутки», — отметил зампред Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.