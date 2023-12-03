Семейная ферма «Янинъ» открылась в подмосковном Орехово-Зуево
Фото: [Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО]
Накануне в деревне Новое Орехово-Зуевского городского округа состоялось праздничное открытие фермы «Янинъ» и собственного торгового объекта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Год назад на этом месте мы могли видеть пустое поле, а уже сегодня на современной построенной ферме работает 15 человек, которые перерабатывают 1.5 тонны молока в сутки», — отметил зампред Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Отмечается, что для всех присутствовавших гостей было организовано анимационное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки.
«Любые праздничные общественные мероприятия на фермах — отличная традиция. Для детей и взрослых — это способ познакомиться с культурой производства и жизнью в деревне. Большинство хозяйственников уже сейчас продумывают программу на новогодние каникулы», — добавил Мурашов.
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