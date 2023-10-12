Губернатор Подмосковья открыл животноводческий комплекс «Бортниково» в Ступино

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл животноводческий комплекс «Бортниково» в Ступино. Главе региона представили коровник и телятник. Также губернатор пообщался с работниками предприятия.

Проект ГК «ЭкоНива» был презентован главе региона в 2021 году в рамках ПМЭФ. Комплекс вошел в состав их подразделения «Ступинская Нива», которое специализируется на производстве сырого молока.

«Здесь, в Ступино, был когда-то заброшенный совхоз. Но благодаря технологиям, команде, которая у Штефана (Дюрра, основателя и владельца ГК «ЭкоНива» – прим. ред.) есть, самоотдаче, мы сегодня имеем возможность открывать новое производство молока – большое, с перспективой расширения», - сказал Воробьев.

В реализацию проекта было инвестировано 4,1 миллиарда рублей. Производственная мощность комплекса составляет 34 тысячи тонн сырого молока в год. Объект рассчитан на 8,6 тысячи голов крупного рогатого скота. Здесь обустроили четыре коровника, две площадки с индивидуальными домиками для телят, три – для содержания молодняка. Производство станет самым крупным в области.

«Очень надеюсь, что здесь будет больше молодежи. В том числе благодаря программе сельхозипотеки ребята приезжают сюда семьями и планируют будущее, имеют возможность реализовывать свои профессиональные амбиции», - отметил губернатор.

Вместе с Дюрром и молодыми работниками предприятия глава региона дал старт работе молочной «карусели». Это специальное оборудование, с помощью которого можно одновременно доить 72 коровы.

Ранее губернатор сообщил, что компании из Подмосковья вошли в число лучших экспортеров страны.