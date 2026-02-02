«Семейная ипотека» уже не та: стало известно, что изменится в законах о недвижимости с февраля

Фото: [ Переселенцы из аварийного жилья и Губернатор Подмосковья в Рузе/Медиасток.рф ]

С февраля 2026 года в России вступают в силу ряд важных изменений в законодательстве, касающихся рынка недвижимости и связанных с ним социальных программ, напоминает РБК.

Одно из ключевых нововведений — ужесточение условий программы «Семейная ипотека». Теперь на одну семью будет разрешена только одна льготная ипотека, оба супруга обязаны выступать созаемщиками, а схемы с использованием «донорских» кредитов попадают под запрет. Также рассматривается возможность привязки выдачи такого кредита к региону постоянной регистрации заемщиков.

Кроме того, в России произвели плановую индексацию материнского капитала на 5,6%. В результате этого сумма выплаты на первого ребенка составила 728,9 тыс. рублей, а на второго и последующих детей — 963,2 тыс. руб.

Если семья уже получала выплату на первенца, то при рождении второго ребенка ей положена дополнительная сумма в размере 234,3 тыс. руб. Индексация проводится автоматически, подавать заявление на перерасчет не нужно.

Серьезные изменения коснулись процедуры кадастрового учета. Теперь адрес объекта недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) должен в точности соответствовать данным Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) или Государственного адресного реестра (ГАР). Без этого документы на учет приниматься не будут.

Для повышения прозрачности рынка в России утвердили новые формы федерального статистического наблюдения за ценами на жилье и коммерческую недвижимость. Отчет по форме № 1-РЖ должны предоставлять все юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, которые совершают сделки с жилой недвижимостью.

Отчет по форме № 1-РКН обязаны представлять организации и ИП с численностью работников более 100 человек, занимающиеся продажей или сдачей коммерческих объектов. За непредставление отчетов или указание ложных сведений предусмотрены административные штрафы.

