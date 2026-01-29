С 1 февраля закон перестает быть на стороне покупателя: что изменится в жизни водителей

С 1 февраля в России вступают в силу значимые поправки в закон «О защите прав потребителей», которые напрямую затронут автовладельцев. Об этом сообщает autonews.

Главное изменение касается порядка расчета компенсации при возврате технически сложного товара ненадлежащего качества, к которому относятся автомобили и мототехника. Если раньше потребитель мог претендовать на сумму, равную стоимости нового аналогичного транспортного средства, то теперь компенсация будет рассчитываться исходя из цены товара той же модели, года выпуска и с аналогичной степенью износа на момент удовлетворения требования. Это существенно сократит размер возможных выплат.

Параллельно вводятся нормы, защищающие бизнес от штрафов за неисполнение требований потребителя, если причина — нарушение обязанностей контрагентом по поставке, например, запчастей. Эксперты отмечают, что это может осложнить взыскание компенсаций при ремонте машин иностранных марок. На рынке ожидается дальнейший умеренный рост цен на новые автомобили из-за новой методики расчета утильсбора и общей инфляции, при этом масштабные скидки прошлого года вряд ли повторятся.

Отдельно стоит проверить срок действия водительского удостоверения, так как с 2026 года прекратила действие система автоматического трехлетнего продления прав для документов, срок которых истек в 2022–2025 годах. Управление автомобилем с просроченными правами грозит штрафом до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на основательницу хосписа «Дом с маяком» Лидию Мониаву завели дело о дискредитации ВС РФ.