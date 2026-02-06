Семейный бюджет в фокусе: эксперт оценил, снизится ли уровень инфляции в России до 5%

Объявленная цель по снижению инфляции до 5% воспринимается экспертами не только как экономический показатель, но и как ключевой фактор общественного самочувствия. По мнению аналитиков, для большинства граждан именно динамика цен служит главным индикатором личного благополучия, напрямую влияя на качество жизни и психологический комфорт.

Политический психолог Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин в беседе с RuNews24.ru отмечает, что заявление президента Владимира Путина о намерении обуздать рост цен — это важный сигнал для стабилизации настроений. По словам эксперта, для большинства граждан именно рост цен остается главным индикатором благополучия, поскольку он напрямую отражается на уровне и качества жизни: «цены растут – люди тревожатся».

Особенно остро, по его словам, вопрос инфляции стоит для наиболее уязвимых категорий: пенсионеров и семей с детьми, чьи расходы в значительной степени привязаны к обязательным статьям — продуктам, лекарствам, коммунальным услугам. Замедление роста цен в этих сегментах означает, что фиксированные доходы перестают быстро обесцениваться, а повседневные траты становятся более предсказуемыми. Это, в свою очередь, снижает тревожность и создает ощущение большей защищенности.

«Для семьи более низкая инфляция – это возможность планировать бюджет на месяцы вперед: расходы на образование, отдых, крупные покупки. Когда цены растут умеренно, исчезает ощущение постоянной гонки за доходами, а экономическое поведение становится более спокойным и рациональным», — подчеркнул собеседник.

Эксперт обращает внимание и на психологический механизм ожиданий. Публично озвученный ценовой ориентир формирует у людей и бизнеса ощущение контроля над ситуацией. Граждане меньше склонны к ажиотажным покупкам «про запас», а компании — к резкому пересмотру ценников. Таким образом, сама установка на замедление инфляции начинает работать как фактор стабилизации.

«Для достижения такого результата необходима аккуратная и последовательная экономическая политика, ориентированная на баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой социальной стабильности», — добавил он.

По его мнению, речь идет прежде всего об отказе от резких фискальных решений, внезапных изменений правил для бизнеса и скачкообразного роста тарифов, которые напрямую транслируются в конечную стоимость товаров и услуг.

Важную роль, как отмечает эксперт, играет сохранение общей финансовой стабильности — предсказуемость курса национальной валюты, контроль за бюджетными расходами и взвешенная денежно-кредитная политика. В такой среде предпринимателям проще планировать издержки, а гражданам — принимать долгосрочные финансовые решения без оглядки на возможные ценовые потрясения.

