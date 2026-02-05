Единство и братство на фронте: Владимир Путин дал старт особому году для всей страны

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия Года единства народов страны. Мероприятие состоялось в Национальном центре «Россия» в рамках марафона «Россия — семья семей». Глава государства официально объявил важный тематический период открытым, подчеркнув особую значимость сплоченности общества в текущих условиях. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем выступлении лидер страны отметил, что именно непобедимое единство народов лежит в основе всех достижений и побед государства. Глава государства обратил внимание на атмосферу на передовой, где участники специальной военной операции, несмотря на разное происхождение и вероисповедание, называют друг друга братьями. По мнению президента, такая духовная связь имеет исключительную ценность для будущего страны.

Инициатива призвана укрепить национальное согласие и мир между всеми народами России. Для реализации намеченных планов сформирован оргкомитет. Сопредседателями по проведению тематических мероприятий назначены Сергей Кириенко и Татьяна Голикова. Ожидается, что программа года включит множество культурных и просветительских проектов по всей стране.



