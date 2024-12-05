Семьям с низкими доходами могут выплатить перед Новым годом по 10 тыс. руб.

В России могут ввести «Новогодний семейный бюджет». С данной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Предложение направлено на рассмотрение вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

В России могут ввести «Новогодний семейный бюджет». С данной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Предложение направлено на рассмотрение вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

Если документ будет принят, что семьи с детьми, одинокие родители и пенсионеры получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей.

На выплаты представителям данных категорий граждан планируется выделить неиспользованные средства федерального бюджета за 2024 год, а это 603,5 млрд рублей, отметил Чернышов.

Реализация инициативы, считает Чернышов, позволит нуждающимся россиянам приобрести к Новому году все необходимое, в том числе продукты питания и подарки для детей. Он также отметил, что идея «Новогодний семейный бюджет» появилась после получения многочисленных обращений граждан, особенно в преддверии праздников.

Ранее сообщалось о том, что в 2025 году минимальный размер пенсии в Москве составит 25 850 руб.