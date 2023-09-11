Семнадцать подмосковных предприятий стали участниками десятого потока программы «Экспортный форсаж»

В Московской области стартовал десятый по счету поток образовательного акселератора «Экспортный форсаж», его участниками стали семнадцать компаний, развивающих экспортную деятельность, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что участие в программе бесплатное. Обучение длится три месяца. За это время компании смогут прокачать экспортные навыки и получить информацию о том, как работать на зарубежных рынках. Также в конце обучения предприятия представят специалистам готовую стратегию для выхода на экспорт.

Организатором акселератора является Московский областной фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Узнать более подробную информацию об обучении можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что Московская область стала лидером в ЦФО по экспортным результатам.