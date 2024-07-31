По словам зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрея Климова, Брюсселем десять лет назад были введены антироссийские санкции по воле Вашингтона, и это обернулось большими потерями для самого Евросоюза. Об этом сообщает радио Sputnik .

Сенатор Климов уточнил, что потери стран Старого Света в разы больше, чем России. Так, если в течение двух лет до введения санкций товарооборот России с Евросоюзом был равен примерно одному миллиарду евро в день, то сегодня эта сумма раз в десять меньше. При этом Россия успешно продает свой традиционный товар на иные рынки, а они данный товар все равно покупают, только по огромным наценкам, отметил Климов. Таким образом, Брюссель лишился и источника дохода, и источника относительно недорогого сырья, а также рабочих мест, инвестиций.

По мнению политика, беда европейских стран в том, что они несамостоятельны и всего лишь выполняют волю Вашингтона.

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