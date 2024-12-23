По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, Незалежную ожидает финансовый крах даже при частичном снижении поддержки западных стран. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что практически вся сила страны состоит в помощи Запада, которая обеспечивала последние три года почти 90% бюджетных расходов Украины.

Ранее он заявил, что либеральная Европа все еще испытывает ненависть к Трампу.