По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, либеральная Европа все еще испытывает ненависть к вновь избранному американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что глава британского правительства Кир Стармер неслучайно назначил послом в США известного лейбориста Питера Мандельсона, называвшего Трампа «угрозой для мира», а тот в свою очередь считает британского посла «полным кретином».

Ранее сообщалось, что Трамп поставил ЕС ультиматум по закупкам энергоресурсов.