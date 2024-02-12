Серийный выпуск медизделий для экстренной остановки крови налаживают в Подмосковье

Компания «Эверс» (входит в ГК «Эверс груп Рус»), являющаяся резидентом особой экономической зоны «Дубна», получила регистрационное удостоверение от Росздравнадзора на индивидуальный перевязочный пакет (ИПП). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что данное медицинское изделие позволяет оперативно остановить кровотечение в полевых условиях. Компания приступила к производству нового медицинского продукта и планирует выпускать порядка 600 тысяч единиц ИПП в год. Индивидуальный перевязочный пакет — это стерильный бинт-компресс, состоящий из эластичного бандажа с впитывающей подушкой и сочетающий функции жгута и давящей повязки.

«Медицинское изделие предназначено для быстрой остановки артериальных и венозных кровотечений в полевых условиях на этапе оказания доврачебной помощи для того, чтобы оперативно устранить потерю крови и угрожающие жизни человека последствия ранений. Выпускаться ИПП будет в 12 различных вариантах исполнения», — рассказала генеральный директор ГК «Эверс груп Рус» Алиса Бородина.

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