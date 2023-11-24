Сервис «Начни бизнес в индустриальном парке» помогает инвесторам запустить производство в Подмосковье

Благодаря подмосковному сервису «Начни бизнес в индустриальном парке», запущенному в этом году, инвесторы уже подписали 65 договоров, которые позволят им запустить свои производства на площадках индустриальных парков региона. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что совокупный планируемый объем инвестиций составляет почти шесть миллиардов рублей. При этом их реализация позволит создать более одной тысячи новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.