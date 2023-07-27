Сервисный центр строительной техники реконструировали в подмосковной Балашихе

Новый корпус сервисного центра компании «Хит Машинери» ввели в эксплуатацию в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищной политики.

Отмечается, что ведомство уже выдало соответствующее разрешение застройщику проекта — ООО «Инвест-Плюс». В новом корпусе центра сервисного обслуживания грузовой и строительной техники построены вспомогательные помещения для персонала: раздевалки, сушилки и душевые комнаты.

Также дополнительно реализована административная часть для управляющего состава фирмы. При этом после проведения реконструкции площадь всего центра увеличилась до тысячи шестисот квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что доходы Подмосковья по итогам первого полугодия выросли на 14 процентов.