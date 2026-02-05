«Серые» участки и дачи без документов резко подешевеют в России

Введение новых правил регулирования загородной недвижимости с 2026 года окажет существенное влияние на рынок, предупреждают эксперты. Ужесточение требований к документам, строительству, налогообложению и сделкам приведет к снижению стоимости определенных категорий земельных участков и дач.

Первыми в цене потеряют объекты с неопределенным юридическим статусом. Это участки с устаревшими документами, неразрешенным видом использования или так называемым «серым» статусом.

Покупатели все чаще опасаются возможных судебных споров и юридических проблем, связанных с таким имуществом, что напрямую снижает его привлекательность и рыночную цену.

Особому риску подвержены участки с незарегистрированными капитальными строениями. Приобретая такую дачу, покупатель вынужден брать на себя все расходы и бюрократические сложности процесса узаконивания постройки.

Кроме того, незарегистрированный дом нельзя использовать в качестве залога, на него нельзя направить средства материнского капитала или оформить льготную ипотеку, что значительно снижает ликвидность объекта.

Существенное влияние на стоимость будет оказывать и общее состояние садового некоммерческого товарищества (СНТ). Участки в товариществах, которые имеют долги, вовлечены в судебные споры или отличаются постоянными конфликтами между собственниками, потеряют интерес для потенциальных покупателей.

Новые правила усиливают роль товариществ в управлении общей инфраструктурой, поэтому репутация и финансовая устойчивость СНТ станут ключевыми факторами при оценке земли.

Ранее аналитики «Росконгресса» спрогнозировали заметное снижение стоимости квартир на вторичном рынке в 2026 году.