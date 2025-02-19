В H&M заявили, что не планируют возвращаться в РФ

H&M не планирует возвращаться в Россию, сообщили представители шведской компании в интервью РБК Life. Это заявление прозвучало на фоне слухов о возможном возвращении иностранных брендов, которые приостановили свою деятельность в стране в 2022 году.

Информация о том, что западные компании оценивают возможность возвращения на российский рынок, начала поступать после телефонных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом касательно ситуации на Украине, состоявшихся 12 февраля.

В частности, в СМИ упоминались крупные южнокорейские компании, такие как Hyundai Motor Group, Samsung и LG Electronics. Через несколько дней Союз торговых центров (СТЦ) направил предложения Uniqlo, Inditex и H&M о возвращении в Россию.

Крупнейшие торговые сети страны готовы проявить сотрудничество и предоставить компании возможность арендовать свободные помещения или быстро освободить их, сообщили в СТЦ.

Хотя в ряде торговых точек появились новые бренды, не все из них успешно конкурируют. Вице-президент СТЦ Павел Люлин отметил, что, например, бренд Just Clothes, стремившийся повторить Uniqlo, закрывает свои магазины.

Ранее сообщалось, что Starbucks захотел вернуться в Россию и предложил Тимати $270 млн за Stars Coffee.