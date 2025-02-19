Starbucks захотел вернуться в Россию и предложил Тимати $270 млн за Stars Coffee
Mash: сеть кофеен Starbucks задумалась о возвращении на российский рынок
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Всемирно известная сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность возвращения на российский рынок, чтобы занять места Stars Coffee, основанного Тимати и Антоном Пинским, сообщил телеграм-канал Mash.
Партнеры-рестораторы начали получать запросы о продаже своих торговых точек за сумму в $270 млн (примерно 24,69 млрд руб. по текущему курсу).
Starbucks покинул Россию в 2022 году. В том же году активы бренда были приобретены Тимати и ресторатором Антоном Пинским.
18 августа они открыли первое заведение под новым именем Stars Coffee на Арбате в Москве. На данный момент сеть накопила 120 точек, включая 105 в Москве и Санкт-Петербурге и 15 в других регионах.
Теперь Starbucks хочет вернуть себе свои позиции в России. По данным Mash, пока не было официального предложения Тимати и Пинскому, но представители Starbucks интересуются бизнесом и его стоимостью. Последняя оценка составляет $270 млн, что в десять раз превышает цену, за которую были куплены активы в 2022 году.
Ранее российские производители колы выступили против возвращения Coca-Cola и Pepsi.