Сеть продуктовых магазинов «Магнит» впервые запустит франшизу

На сегодняшний день ретейлер уже ведет активные переговоры с потенциальными партнерами, первые магазины франшизы откроются осенью этого года.

В компании выбрали обратный формат франшизы, который подразумевает, что франчайзи получит право использовать бренд и бизнес-модель ретейлера. При этом партнер обязуется инвестировать в строительство самой торговой точки, а привычных роялти и паушального взноса (единовременного платежа для права сотрудничать в качестве франчайзи) нет.

«Магнит» не будет устанавливать жесткие требования для площади партнерских торговых точек — они могут быть от 50 до 1 тыс. кв.м. При этом партнер должен инвестировать в строительство магазина как минимум 2,5 млн рублей, а также быть собственником или долгосрочным арендатором торговой недвижимости.

Партнеры торговой сети будут выступать в качестве агентов, реализующих продукцию «Магнита», и выполнять операционное управление торговыми точками. Взамен ретейлер будет выплачивать процент от прибыли, а также предоставлять собственную аналитику и участвовать в оценке эффективности локации.

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