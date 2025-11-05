Севастополь возглавил антирейтинг России по стоимости бензина

Согласно свежему исследованию агентства «ПромРейтинг», Севастополь стал регионом с самой высокой ценой на автомобильное топливо в стране. По итогам сентября 2025 года жителям города-героя приходится тратить на заправках больше всех россиян.

Аналитики зафиксировали, что в прошедшем месяце резкий скачок цен на бензин затронул 47 субъектов РФ, где прирост составил от 2,6%. Однако ситуация в Севастополе выделяется на общем фоне: здесь стоимость топлива взлетела на рекордные 10,2%. В результате средний ценник за литр бензина в регионе достиг отметки в 78,26 руб.

Вслед за Севастополем в тройке лидеров по дороговизне топлива расположились дальневосточные регионы: Камчатский край (76,91 руб./литр) и Сахалинская область (76,71 руб./литр).

На противоположном конце рейтинга находится Омская область, где установилась самая низкая цена на бензин — всего 58,47 руб за литр. Замыкают список регионов с наиболее доступным топливом Курганская область (58,70 руб.) и Алтайский край (59,80 руб.).

