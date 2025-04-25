«Севергрупп» ищет новых инвесторов: бывший завод Bosch под Саратовом выставили на продажу

Завод, выпускающий продукцию под брендом «Метеор Тех», стал частью «Севергрупп» в 2024 году после его приобретения у холдинга S8 Capital.

Завод Bosch приостановил производство в России в марте 2022 года в связи с подозрениями в использовании их продукции в «негражданских» целях. В апреле 2023 года активы Bosch были приобретены холдингом S8 Capital, который в 2024 году перепродал их компании «Севергрупп». С момента закрытия завода его производственная деятельность была возобновлена, однако компании пришлось столкнуться с серьезными финансовыми вызовами.

По данным источников, к приобретению завода проявляет интерес профильная группа «Интерскол». Представители компании уже подтвердили намерение запустить производство на базе «Метеор Тех». В 2024 году выручка «Интерскола» составила 6,1 млрд руб. с чистой прибылью в 133,1 млн руб.

В 2023 году выручка ООО «Энгельс Электроинструменты», которое управляет заводом, составила 632 млн руб., однако компания также понесла чистый убыток в 206 млн руб. Отмечается, что перезапуск производства после ухода Bosch негативно сказался на финансовых результатах завода.

Аналитики рекомендуют оценивать стоимость завода, ориентируясь на чистые активы, которые на конец 2023 года составили 804 млн руб. Ключевыми параметрами для определения стоимости актива являются состояние производственных мощностей, оборудования, наличие квалифицированного персонала и рыночные условия сбыта продукции.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал экс-владельца Соликамского завода Петра Кондрашева.