Экс-владельца Соликамского завода заочно арестовали по обвинению в мошенничестве
Суд в Москве заочно арестовал экс-владельца Соликамского завода Кондрашева
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Савеловский суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщил ТАСС. Он обвиняется в мошенничестве и фальсификации доказательств.
Соликамский городской суд также заочно приговорил Игоря Пестрикова — другого ключевого фигуранта дела, к восьми годам лишения свободы. Пестриков обвиняется в организации хищения 250 млн руб. и покушении на растрату 2,5 млрд руб.
По данным следствия, он заключил договор займа с генеральным директором СМЗ Артуром Уртаевым и предпринял попытку продать свою долю в СМЗ за астрономическую сумму в 2,5 млрд руб.
Уртаев также попал под суд и был приговорен к шести годам заключения за растрату 250 млн руб. В 2023 году Арбитражный суд Пермского края взыскал с Пестрикова 250 млн руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами.
Петр Кондрашев и Сергей Кирпичев ранее обратились в арбитражный суд с иском против Пестрикова о признании договора займа недействительным.
В качестве оснований для признания сделки недействительной Росимущество отметило наличие ущерба для общества и конфликта интересов при заключении сделок, связанных с СМЗ.
Ранее стало известно, что в отношении экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса открыли исполнительное производство по взысканию долга.