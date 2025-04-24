Экс-владельца Соликамского завода заочно арестовали по обвинению в мошенничестве

Савеловский суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщил ТАСС. Он обвиняется в мошенничестве и фальсификации доказательств.

Соликамский городской суд также заочно приговорил Игоря Пестрикова — другого ключевого фигуранта дела, к восьми годам лишения свободы. Пестриков обвиняется в организации хищения 250 млн руб. и покушении на растрату 2,5 млрд руб.

По данным следствия, он заключил договор займа с генеральным директором СМЗ Артуром Уртаевым и предпринял попытку продать свою долю в СМЗ за астрономическую сумму в 2,5 млрд руб.

Уртаев также попал под суд и был приговорен к шести годам заключения за растрату 250 млн руб. В 2023 году Арбитражный суд Пермского края взыскал с Пестрикова 250 млн руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Петр Кондрашев и Сергей Кирпичев ранее обратились в арбитражный суд с иском против Пестрикова о признании договора займа недействительным.

В качестве оснований для признания сделки недействительной Росимущество отметило наличие ущерба для общества и конфликта интересов при заключении сделок, связанных с СМЗ.

Ранее стало известно, что в отношении экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса открыли исполнительное производство по взысканию долга.