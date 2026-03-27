Северная навигация на Ямале: стало известно, что и в каком объеме повезут по рекам

До начала северной навигации остается около двух месяцев — срок, за который на Ямале нужно успеть подготовить то, что потом в короткое окно доставят в отдаленные поселки. Досрочный завоз здесь не просто логистическое мероприятие, а основа жизнеобеспечения: за короткое лето реки становятся главными транспортными артериями, по которым в тундру идут топливо, уголь и даже дрова. Сдвиг сроков даже на десять дней, предупреждают специалисты, может обернуться серьезными проблемами для предприятий ЖКХ, идущих по тонкой грани запасов. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Как рассказали в АО «Ямалгосснаб», старт традиционно назначают на последние дни мая или начало июня — сразу, как только Обь в районе Салехарда освобождается ото льда. Логистика выстроена по принципу от юга к северу: сначала баржи идут в Шурышкарский и Приуральский районы, затем на Ямальский, Надымский, Красноселькупский и Тазовский. Пуровский район стоит особняком — туда топливо доставляют по реке Пур, и этот маршрут не привязан к ледоходу на Оби, хотя временные рамки те же: с конца мая до сентября. Самые северные точки — Сеяха и Гыда — принимают грузы в конце июля или первой декаде августа, и там счет идет уже не на недели, а на дни. В Гыде, например, навигационное окно составляет всего 45 дней.

В этом году объемы поставок пересмотрели в сторону увеличения. Отопительный сезон 2025–2026 года выдался аномально холодным, предприятия ЖКК израсходовали резервы, и теперь их нужно восполнять. Всего потребителям доставят 64 тысячи тонн дизельного топлива, 9,2 тыс. тонн газового конденсата, 3,5 тыс. тонн бензина А-92 и 13,45 тыс. тонн угля. Основной грузополучатель — «Ямалкоммунэнерго» и другие предприятия коммунального комплекса, на их долю приходится больше 90 процентов всех поставок. Но есть и необычные позиции: в Шурышкарский район впервые в таком объеме повезут колотые дрова — 10,5 тыс. кубометров. Задача нетривиальная: подготовить такой объем за короткое время до начала навигации оказалось сложнее, чем предполагали.

География поставок традиционна: нефтепродукты идут с Омского НПЗ и Сургутского завода по стабилизации конденсата, газовый конденсат отгружают с Юбилейного и Бованенковского месторождений, выбирая логистику под конкретные районы. Уголь везут из Казахстана железной дорогой до Лабытнанги, а дальше перегружают на баржи — его единственным потребителем остается Шурышкарский район. Дрова заготовят в Омской области. Общая стоимость закупки топливно-энергетических ресурсов для досрочного завоза составит около пяти миллиардов рублей.

Но даже при отлаженной схеме есть точки, где навигация превращается в настоящую операцию. Сеяха — место с капризной погодой: сильные нагонные ветра меняют уровень воды, и однажды выгрузку топлива вели по шланголинии длиной 680 метров с дополнительными насосами. В Гыде, помимо сжатых сроков, проблема в подходах судов и глубинах — приходится ловить момент, чтобы успеть. В Антипаюте все зависит от уровня воды в реке Широкой: завоз возможен только в период высокой воды. И в этом году к сложностям добавился новый фактор: после реконструкции топливного парка в Гыде объем поставки увеличили сразу на тысячу тонн, что требует еще более точного расчета времени. Северная навигация — это всегда гонка с природой, где от слаженности работы зависит, будет ли тепло и свет в заполярных поселках следующей зимой.

