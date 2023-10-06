Шесть подмосковных компаний представили свою продукцию на выставке в Иране

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организовал участие подмосковных компаний в международной торговой выставке систем отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения Iran HVAC&R.

Мероприятие проходит в Тегеране. При содействии Фонда ВЭД МО свою продукцию в рамках коллективного стенда на выставке представили шесть компаний из Подмосковья, сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

В ведомстве добавили, что Фонд также взял на себя организационные вопросы компаний-экспонентов и расходы, связанные с выставкой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области наблюдается рост малого и среднего бизнеса.