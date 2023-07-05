Шесть сотен субъектов МСП получили поддержку гарантийного фонда Подмосковья за полгода

Пятьсот девяносто семь субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку гарантийного фонда Подмосковья за полгода, сообщили в Мининвесте региона.

В министерстве отметили, что в целом за указанный период в области выдали почти семьсот поручительств более чем на шесть миллиардов рублей. В результате предприниматели смогли привлечь почти тринадцать с половиной миллиардов рублей заемных средств.

К примеру, компания «Альянс Групп Строй» получила кредит на семь с половиной миллионов рублей. Компания «Рублевский парк» смогла привлечь десять миллионов рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес обеспечивает почти 25% дохода областного бюджета.