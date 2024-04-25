Шестнадцать крупных инвестпроектов в сфере АПК запустят в Подмосковье до конца этого года

На территории 13 городских округов Подмосковья планируется завершить реализацию 16 инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и модернизацию объектов АПК разной направленности. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что общий объем инвестиций в данные проекты составит более девятнадцати миллиардов рублей. С начала года уже введено в эксплуатацию три из них: в Истре, Солнечногорске и Луховицах.

«В ходе реализации будет создано порядка 1 500 новых рабочих мест, увеличены производственные мощности и сделан новый шаг на пути к импортозамещению», — сообщил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

Так, например, компания «Деловое партнерство» в Подольске запустит производство кондитерской продукции, снеков, орехов, сухофруктов и ингредиентов для молочной промышленности. А на территории Ленинского городского округа будет запущено производство сыров и молочной продукции «Рота-Агро» общей мощностью шесть тонн сыра в сутки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что экспорт подмосковной сельхозпродукции в этом году должен превысить два миллиарда долларов.