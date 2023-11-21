Шестьсот восемь помещений доступно для бизнеса в многоквартирных домах Подмосковья

Шестьсот восемь помещений доступно для предпринимателей в многоквартирных домах Подмосковья в рамках сервиса «Открой бизнес на 1-2 этажах МКД». Об этом сообщили в Мининвесте региона.

По словам зампреда областного правительства — главы министерства Екатерины Зиновьевой, только за последнюю неделю в число этих помещений включили 48 новых объектов.

Все помещения представлены на инвесткарте Подмосковья. Воспользоваться сервисом могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в регионе.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе каждый год ремонтируют примерно четыре с половиной тысячи многоквартирных домов.