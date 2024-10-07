Шмыгаль: Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в понедельник на своей странице в социальных сетях, что страна не намерена продлевать соглашение с Российской Федерацией о транзите газа после окончания текущего договора.

«После истечения срока действия транзитного соглашения с Россией Украина его не продлит. Это было озвучено на совместной пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо», — говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина ориентирована на развитие собственных энергетических ресурсов и снижение зависимости от импорта энергоресурсов из России.

В свою очередь, министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар подтвердил намерение своей страны поддерживать и развивать существующие коридоры, но в контексте открытого диалога с украинской стороной.

Ранее сообщалось, что западные компании хотят вернуться на российский рынок.