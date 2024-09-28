Западные компании хотят вернуться на российский рынок

Компании из стран ЕС, Великобритании, США и Канады хотят возобновить сотрудничество с Россией, сообщил в интервью изданию Polsat президент Польши Анджей Дуда.

Он считает, что это не исключено. Дуда подчеркнул, что бизнес ждет возобновления связей с Россией, если будет гарантирована безопасность.

Главное условие возобновления сотрудничества — возвращение на территорию Украины международного права и контроля над «ее международного признанными территориями», добавил лидер польского государства.

Стоит отметить, что по данным Евростата, в июне 2024 года объем внешней торговли между Россией и странами Евросоюза составил €4,9 млрд евро. Данный показатель впервые с 1999 года опустился ниже €5 млрд.

Ранее сообщалось о том, что предприниматели Подмосковья с января получили льготные займы на полмиллиарда рублей.