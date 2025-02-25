РИА Новости: шоколадные батончики от Mars и Mondelez подорожают в России

Производители кондитерских изделий Mars и Mondelez повысят отпускные цены на свои сладости в России. Об этом РИА Новости сообщили в российских представительствах зарубежных компаний.

Отмечается, что это решение обусловлено существенным ростом мировых цен на какао-бобы, масло и другие ингредиенты, используемые в производстве сладостей.

В ноябре и декабре 2024 года стоимость фьючерсов на какао-бобы увеличилась более чем в 1,5 раза. Из-за этого на производстве и в логистике возникли издержки. К тому же компании сталкиваются с удорожанием упаковки и операционных затрат. Усугубляет ситуацию волатильность валютных курсов на международных биржах.

В представительствах Mars и Mondelez сообщили, что заранее проинформировали торговых партнеров о своих планах. В компаниях также подчеркнули, что намерены частично компенсировать возросшие расходы, чтобы их продукция оставалась доступной на российском рынке.

Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) уже начала рассматривать обоснование заявок на повышение цен. Организация также проводит переговоры с ретейлерами.

Как сообщили источники, многие магазины не согласны принимать увеличение цен в полном объеме, поэтому они стремятся заключать соглашения с поставщиками о проведении промоакций и отсрочках. За последний год отпускные цены производителей шоколадных изделий в России выросли более чем на 20%.

Ранее основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин рассказал о причинах подорожания хлеба в России.