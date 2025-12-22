Штраф вместо праздника: за незаконную вырубку елки могут взыскать полмиллиона рублей

Приближается Новый год, и многие семьи задумываются о главном символе праздника — живой елке. В преддверии праздников заместитель комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в интервью РИА Новости напомнил , что в России существует легальный способ самостоятельно заготовить новогоднее дерево, избежав серьезных штрафов.

Для этого необходимо заключить официальный договор с ближайшим лесничеством. После заключения договора лесничий укажет, какое конкретно дерево можно срубить.

Узнать о такой возможности и найти контакты нужного ведомства можно на официальном сайте лесного хозяйства своего региона.

Как отметил парламентарий, этот способ позволяет избежать крупных финансовых потерь. Незаконная вырубка елки или самовольное выкапывание лесных насаждений грозит административным штрафом до 300 тыс. руб.

Если же при этом использовались автомоторные средства (например, для подъезда или вывоза дерева), штраф может увеличиться до 500 тыс. руб.

Для тех, кто не хочет заниматься самостоятельной вырубкой, существуют цивилизованные альтернативы. По всей стране в декабре традиционно открываются тысячи официальных елочных базаров.

На них продаются деревья, специально выращенные в питомниках для новогодних праздников. Только в Московской области в текущем году будет работать 178 таких легальных точек торговли. Покупка елки на таком базаре — самый простой и безопасный способ получить праздничное дерево, не нарушая закон.

Ранее в МЧС предупредили о том, какие неприятности ждут покупателей елок с рук.