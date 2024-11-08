Шведская IKEA продала последний актив в России

Ingka Group, владелец сети магазинов IKEA, Ingka Group, сообщил о завершении своей деятельности на российском рынке, пишет РБК.

Компания продала свой последний актив в стране — склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову. Сделка стала возможной благодаря тому, что склад не был включен в ранее заключенное соглашение с Газпромбанком, касающееся торговых центров «Мега».

Склад, открытый в 2003 году и модернизированный до площади 180 тыс. кв. метров, на протяжении многих лет играл ключевую роль в логистике IKEA, обслуживая все магазины сети в России.

Управляющий Ingka Group Патрик Антони в 2019 году подчеркнул важность центра для развития бизнеса компании в РФ. В марте 2022 года Ingka Group приостановила свою деятельность в России и Белоруссии на фоне бизнес-санкций и внешнеэкономической ситуации.

С 2023 года компания также распродала ряд других активов, включая заводы «Лузалес» и «Слотекс». Газпромбанк стал владельцем 14 торговых центров «Мега», а штаб-квартиру IKEA в «Химки бизнес-парк» приобрела компания «КЛС-Химки».

Роберт Узилов, новый владелец склада в Есипово, уже имеет в своем портфеле несколько складских комплексов в Москве и Дзержинске. После прекращения работы IKEA этот склад оставался неиспользуемым.

Сделка по продаже склада прошла одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Условия сделки предусматривали дисконтирование и добровольный взнос, при этом власти увеличили минимальный размер дисконта и взноса в бюджет. Рыночная стоимость комплекса оценивается в 16-18 млрд рублей.

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