Швейное предприятие из подмосковного Воскресенска увеличит выпуск продукции

В этом году компания стала победителем конкурса на получение миллионной субсидии на модернизацию производства. На предприятии установили новое оборудование для более точного раскроя изделий. Раскройные комплексы или плоттеры предназначены для раскроя всевозможных тканей. Новое оборудование значительно облегчило труд и ускорило рабочий процесс. При работе на прессах все делалось вручную, а сейчас операторам необходимо лишь наблюдать за качеством выполнения.

На предприятии шьют телогрейки, тапочки, банные шапки и многое другое. Отдельная линия производства изготавливает продукцию для «оборонки». На данный момент здесь трудится 170 сотрудников. В следующем году на предприятии появится более двадцати новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.