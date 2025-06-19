Швейцарский национальный банк снизил ставку до нуля

Центральный банк Швейцарии объявил о снижении ключевой процентной ставки по операциям рефинансирования с текущих 0,25% до нулевой отметки. Данное решение регулятор мотивировал ослаблением инфляционных процессов, зафиксированным в отчетном квартале.

В заявлении Центробанка подчеркивается, что смягчение денежно-кредитной политики стало ответом на замедление темпов роста цен.

В отличие от многих государств, где сохраняется значительная инфляция, в Швейцарии в мае был зафиксирован дефляционный показатель в −0,1%. Специалисты связывают это с устойчивым курсом швейцарского франка, благодаря которому импортные товары обходятся местным потребителям дешевле.

Укрепление франка во многом обусловлено тем, что инвесторы рассматривают швейцарскую валюту как надежное средство сохранения капитала в условиях мировой макроэкономической неопределенности.

Ряд аналитиков допускают возможность дальнейшего снижения учетной ставки Центробанком Швейцарии до отрицательных значений, в диапазоне от −0,25% до −0,75%.

Ранее сообщалось, что ставка в РФ будет снижаться по мере снижения инфляции.