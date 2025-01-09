Си Цзиньпин распорядился привлечь к ответственности экономиста за слова о ВВП Китая

Китайский руководитель Си Цзиньпин, как сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники, пришел в ярость из-за заявлений экономиста Гао Шаньвэня. Последний предположил, что власти Китая завышают данные о темпах экономического роста страны.

По информации издания, Си Цзиньпин распорядился привлечь экономиста к ответственности за его утверждения о том, что реальный рост ВВП в последние годы мог быть более чем вдвое ниже официальных цифр.

На форуме в Вашингтоне в декабре он заявил, что за последние 2-3 года реальный рост ВВП составлял в среднем около 2%, тогда как официальные данные приближались к 5%.

Особое недовольство китайского лидера вызвало сомнение Гао в способности руководства страны предпринять эффективные меры для стимулирования экономики. Экономист охарактеризовал усилия Пекина в этой сфере как «оппортунистические».

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин отдал распоряжение поддержать Тибет, пострадавший от землетрясения.