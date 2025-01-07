Си Цзиньпин отдал распоряжение поддержать Тибет, пострадавший от землетрясения

После землетрясения в Тибете все китайские ведомства должны поддержать этот район, чтобы оказать помощь его жителям. Такое распоряжение отдал председатель КНР Си Цзиньпин, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По поручению китайского лидера, все соответствующие ведомства страны обязаны приложить должные усилия по поиску и спасению людей на территории Тибетского автономного района.

«Максимально избежать возможных жертв», — указал председатель КНР.

Все выжившим должна быть оказана необходимая медицинская помощь. Эвакуированным должны обеспечить оптимальную помощь и обеспечить их необходимыми условиями для жизни. Все риски, которые могут привести к ЧП вторичного характера, стоит устранить до их возникновения.

Ранее сообщалось, что в Китае выявлена вспышка метапневмовируса человека. Это уже привело к повышенной нагрузке на медиков в данном регионе. Особенно уязвимыми к заболеванию оказались дети, они отличаются повышенной чувствительностью к этой болезни.