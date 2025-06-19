На полях 28-го Петербургского международного экономического форума министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил поддержку концепции единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, ранее предложенной экс-канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщила «Лента.ру».

Сийярто подчеркнул, что его стремлением является возвращение к рациональному подходу через 18 лет, где евразийское взаимодействие станет ключевым элементом стабильного глобального порядка и стимулом для развития европейской экономики.

В прошлом году Сийярто заявлял о возможности восстановления позитивных отношений между Россией и государствами Евросоюза. Он предположил, что отправной точкой для возобновления сотрудничества может стать установление мира на Украине.

Также дипломат не исключил, что после разрешения украинского кризиса ведущие политики Западной Европы могут вновь рассмотреть перспективу создания зоны свободной торговли, простирающейся от Лиссабона до Владивостока.

Ранее сообщалось, что президента РФ Владимира Путина пригласили на саммит стран «Большой двадцатки» (G20).